“De gevoelstemperatuur is een helse 50 °C”: temperatuurrecords sneuvelen massaal in Texas door ongeziene hittekoepel

Al enkele dagen teistert een uitzonderlijke hittegolf de staat Texas in de Verenigde Staten. Temperaturen stijgen tot boven de 40 °C. Al ligt de gevoelstemperatuur nog een pak hoger door de hoge luchtvochtigheid. De heat index geeft namelijk 50 °C. Verschillende records in de zuidelijke Amerikaanse staat werden al verbroken. De overheid raadt de mensen dan ook aan om buitenactiviteiten te vermijden. Maar waar komen die hitterecords nu plotseling vandaan? En hoe gevaarlijk is deze situatie?

Waar komt de hitte plots vandaan?

Het is een ongewone hittekoepel die verantwoordelijk is voor de langdurige en extreme hittegolf in de staat Texas. Dat is een uitgestrekt gebied van hoge luchtdruk waarin de lucht naar beneden zakt. Door die neerwaartse beweging warmt de lucht extra op waarna hij gevangen blijft in de hittekoepel.

Begin deze maand zorgde een andere ongebruikelijke hittekoepel al voor een intense hittegolf in de Caraïben. En ook in Canada ging het brandseizoen vroegtijdig van start door een hittekoepel. Rookpluimen van deze branden hebben zelfs de Verenigde Staten en Europa bereikt.

Volledig scherm Ook in Canada ging het brandseizoen vroegtijdig van start door een hittekoepel. Rookpluimen van deze branden hebben zelfs de Verenigde Staten bereikt waardoor New York in een Mars landschap veranderde. © Getty Images via AFP

Hoe uitzonderlijk is zo'n hittekoepel?

Hittekoepels zijn gebruikelijk in de zomer in de VS, maar niet boven Texas. Meestal bevinden ze zich boven de Plains. Door een afwijking in de straalstroom kon er zich echter meer zuidwaarts een hittekoepel vormen. De straalstroom maakt namelijk een grote lus boven Texas waardoor er warme vochtige lucht vanuit het zuiden naar de staat toestroomt. Hierdoor heeft er zich een hittekoepel gevormd met temperaturen die 10 tot 20 °C hoger liggen dan normaal is voor de tijd van het jaar.

In verschillende steden sneuvelde dan ook het ene hitterecord na het andere in de afgelopen dagen. De hoogste maximumtemperatuur ooit gemeten in de staat werd echter niet geëvenaard. In 1994 en 1936 liep het kwik op tot 48,8 °C. Al kwam Rio Grande Village heel dichtbij met 47,8 °C.

Hoe gevaarlijk is deze situatie?

Zulke hoge temperaturen zijn al gevaarlijk op zich, maar wat de situatie nog ernstiger maakt is de hoge luchtvochtigheid. Een hogere luchtvochtigheid maakt het warmer, omdat het zweten belemmert en afkoeling bemoeilijkt. Daarom kijken we ook naar de zogenaamde ‘heat index’ die rekening houdt met de temperatuur en luchtvochtigheid. De afgelopen dagen bereikte de heat index in Texas op verschillende plaatsen meer dan 50 °C. Dat betekent dat er een ernstig risico is op hittestress. Activiteit buitenshuis worden dan best vermeden vanwege de medische risico’s. Vooral kwetsbare groepen zoals ouderen lopen gevaar.

Hoe lang zal de hittegolf nog aanhouden?

Voorlopig lijkt er nog geen beterschap in zicht. Het zwaartepunt van de hoge temperaturen zal zich de komende dagen waarschijnlijk wel meer richten op het zuiden en westen van Texas. Volgens de National Weather Service zal de hitte nog zeker aanhouden tot eind volgende week en intenser gaan worden. Ze roepen dan ook iedereen op om het veilig te houden.

Waarom zien we vaker dit soort uitzonderlijke hittekoepels?

Veel klimatologen staan perplex bij de ongewone weersituatie in Texas. Meteoroloog Jeff Berardelli benadrukt op Twitter hoe ongewoon deze hittekoepel is: “De hittegolf die we nu meemaken in Texas is opmerkelijk. In een normaal ‘historisch’ klimaat zijn de waardes die we nu te zien krijgen tijdens de hittekoepel in principe onmogelijk. Maar klimaatverandering lijkt het onmogelijk mogelijk te maken.”

Extreme hitte in Texas zal naar verwachting steeds vaker en ernstiger voorkomen, waarbij het aantal dagen met temperaturen van 40°C tegen 2036 bijna verdubbeld zal zijn ten opzichte van de periode tussen 2001 en 2020.

