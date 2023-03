De extreme droogte in beeld: duizend jaar oud kerkje komt dit jaar wel erg vroeg boven water

In het Spaanse Catalonië is een duizend jaar oud kerkje letterlijk boven water gekomen. De kerk van het vroegere Sant Romà stond al zestig jaar onder water sinds de bouw van een stuwdam in 1963. Daarvoor was alleen het topje van de kerk zichtbaar in het meer. Maar de afgelopen drie jaar kreunt de Spaanse regio onder de extreme droogte. Daardoor zakte het waterpeil enorm en kwam de oude kerk opnieuw boven water. Dat gebeurt wel vaker in periodes van droogte, maar is wel enorm verontrustend voor deze tijd van het jaar. De lokale bevolking hoopt dat de kerk zo snel mogelijk weer onder water verdwijnt, want dat zou betekenen dat ze opnieuw voldoende water hebben en dus niet meer moeten opletten met hun waterverbruik. Voor de toeristen is het natuurlijk een aangename trekpleister.