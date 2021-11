De ‘Comedy Wildlife Photography Awards’: dit zijn de grappigste dierenbeelden van 2021

Magnette (PS): “De kerncentra­les sluiten, dat debat is gesloten”

“De Belgische kerncentrales sluiten de deuren. Omdat dat in het regeerakkoord staat en omdat de omstandigheden er niet naar zijn om erop terug te komen.” Dat zei PS-voorzitter Paul Magnette in de marge van de klimaattop in Glasgow.

12 november