Dan toch geslaagde tanktest voor maanraket, lancering ten vroegste 27 september

Weermannen staan tot de enkels in het water tijdens uitzending over... noodweer

De Amerikaanse staat Illinois is gisteren getroffen door zwaar noodweer. De enorme regenval was zelfs tot in een weerstudio zichtbaar. Tijdens een nachtelijke uitzending over het noodweer werden de meteorologen zelf getroffen. Het overtollige water overspoelde de studio, wat de weersomstandigheden in de regio wel zéér accuraat in beeld bracht.

21 september