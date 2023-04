Daarom is elke vingerafdruk uniek en zo kan je gsm de jouwe herkennen

De zoektocht naar buiten­aards leven is weer helemaal in. Maar hoe beginnen wetenschap­pers aan zoiets? “Misschien is onze blik veel te beperkt”

Lange tijd kreeg de zoektocht naar buitenaardse beschavingen amper aandacht van de wetenschap. Maar de zoektocht naar leven in ons universum is de laatste jaren weer helemaal terug. Maar hoe doen wetenschappers dat nu precies? “We jagen op iets waarvan we niet weten of het er is, en niet weten waar we naar zoeken”