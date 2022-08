Daar zijn de blauwalgen weer (net nu we verkoeling zoeken): hoe herken je ze? Wat moet je doen bij huidcontact?

In heel wat Vlaamse waterlopen en -plassen zijn de afgelopen dagen blauwalgen opgedoken. Ze zijn een domper voor waterratten die op zoek gaan naar verkoeling bij deze hitte. Waag je zeker niet aan een duik in besmet water, want blauwalgen zijn schadelijk voor de gezondheid. Dit moet je weten over de bacteriën.

Blauwalgen komen vooral voor op water waar er weinig stroming is en bij warm weer. Bij het afsterven van blauwalgen in een drijflaag kunnen er giftige stoffen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bestempelt blauwalgen als een hardnekkig probleem. Er moet dan ook sterk worden ingezet op de verbetering van de waterkwaliteit, vindt de VMM.

Blauwalgen drijven boven op het water of zitten als vlokken in het water. Bij bloei vormen de bacteriën een (blauw)groene tot roodbruine olie- of verfachtige laag die op het wateroppervlak drijft of er net onder zweeft. Ook wanneer je wit of blauw schuim aan de waterkant ziet, is er sprake van blauwalgenbloei.

Volledig scherm Archieffoto van blauwalgen op het kanaal Ieper-IJzer. © Henk Deleu

Via huidcontact, door water in te slikken of door heel kleine waterdruppels in te ademen, kan ons lichaam in contact komen met de gifstoffen van blauwalgen. Dit kan leiden tot diarree, braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten, allergische reacties en astma. Ook voor dieren kunnen de gifstoffen schadelijk en zelfs dodelijk zijn. Laat kinderen dus niet aan de waterrand spelen en vermijd waterrecreatie in de buurt van drijflagen van blauwalgen. Je houdt ook best huisdieren weg van het water.

Bij huidcontact neem je best zo snel mogelijk een douche. Als je huid irriteert of je wordt misselijk, neem je best contact op met de huisarts.

