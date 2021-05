Crash van Chinese raket nadert, Amerikanen hebben “geen plannen” om brokstukken uit de lucht te schieten

Het ‘uur U’ nadert voor de op hol geslagen Chinese raket in de ruimte, die naar verwachting morgen ergens op aarde zal crashen. In de VS hopen ze dat de brokstukken in de oceaan vallen, maar er is ook een kans dat het op land gebeurt. In dat geval zullen de Amerikanen de raket niet uit de lucht schieten. Eén ding is zeker: het puin zal niet op uw hoofd vallen.

Al dagenlang houdt de Lange Mars 5B-raket van China de gemoederen bezig. De raket werd op 29 april vanaf het eiland Hainan gelanceerd. Het was de eerste van elf missies waarmee een nieuw, permanent Chinees ruimtestation wordt gebouwd. De raket had aan boord de Tianhe-module, een woonruimte voor drie astronauten.

Deze week werd duidelijk dat de Chinese ruimtevaartorganisatie de controle over de raketkern is kwijtgeraakt. De 30 meter hoge kern van de Lange Mars 5B raast nu op 200 kilometer hoogte met een snelheid van ruim 25.000 kilometer per uur (7 kilometer per seconde) om de aarde.

Hoe, waar, wanneer?

Dat is veel sneller dan de meeste ruimteraketten, die op een vooraf vastgestelde locatie terugkeren op aarde. Bij de op hol geslagen Chinese raketkern is nu onduidelijk hoe, waar en wanneer de raketkern afdaalt in de atmosfeer en op de aarde zal crashen. Dat wordt pas enkele uren daarvoor bekend.

Op deze website is de koers van de huidige raket te volgen en wordt ook de berekende toekomstige koers om de aarde weergegeven. De Amerikanen hopen vurig dat de raketdelen in de oceaan zullen neerstorten. Volgens de laatste prognose is het aannemelijk dat dat zaterdagnacht gebeurt, zegt minister van Defensie Lloyd Austin.

“We monitoren de raketkern”, zei Austin op een persconferentie in het Pentagon. “We zijn op dit moment niet van plan om hem neer te schieten”, voegde hij eraan toe. “We hebben goede hoop dat de raketdelen op een plek terechtkomen waar ze niemand zullen schaden. Hopelijk in de oceaan, of ergens anders.’'

Madrid

Aerospace Corp verwacht dat de raketonderdelen in de Stille Oceaan in de buurt van de evenaar zullen vallen, nadat de raket enkele steden in het oosten van de Verenigde Staten is gepasseerd. Dat zal zijn tussen 41 graden noorderbreedte en 41 graden zuiderbreedte: dus noordelijk ter hoogte van New York, Madrid of Peking of zo zuidelijk als Chili of Wellington in Nieuw-Zeeland.

De meeste onderdelen van een raket verbranden bij terugkeer in de atmosfeer. In dit geval is dat anders, verwacht Jonathan McDowell, astrofysicus aan de universiteit van Harvard. Hij denkt dat enkele gevaarlijke onderdelen ontkomen aan verbranding en op aarde zullen neerstorten. McDowell verwacht dat de 21 ton zware raketkern in een ‘regen van puin’ breekt, vergelijkbaar met een kleine vliegtuigcrash. De brokstukken zullen dan in een gebied van 100 mijl neerkomen.

De Chinezen zeggen dat het wel zal meevallen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt vandaag dat het ‘hoogst onwaarschijnlijk’ is dat de raketkern schade zal veroorzaken.

‘Westerse hype’

De Chinese tabloid The Global Times noemt de bewering dat de raket op hol geslagen is een ‘westerse hype’. Volgens bronnen is het ‘niet de moeite waard om in paniek te raken’. “Het meeste puin zal verbranden. Slechts een heel klein deel kan op de grond vallen, maar in gebieden ver weg van menselijke activiteiten of in de oceaan”, zegt Wang Yanan, hoofdredacteur van Aerospace Knowledge.

Elk jaar valt er 150 ton ruimteschroot op aarde. Daarbij zijn wel gewonden gevallen, maar geen dodelijke slachtoffers. Vorig jaar vielen brokstukken van een Lange Mars 5B-raket in Ivoorkust. Daarbij raakten verschillende huizen beschadigd. “We hebben toen geluk gehad dat er niemand gewond is geraakt”, zei McDowell daar eerder over.

“Nalatigheid”

Volgens McDowell hebben de meeste landen ruimtevaartuigen veiliger gemaakt om te voorkomen dat ze ongecontroleerd neerstorten op de aarde. Dat gebeurde, nadat in juli 1979 grote delen van het NASA-ruimtestation Skylab in Australië crashte. McDowell verwijt de Chinezen dan ook nalatigheid. “Het lijkt erop dat de Chinese raketontwerpers lui zijn geweest, dat ze dit niet hebben aangepakt. Het is onverantwoord.”

