Coronavaccins Moderna in Japan mogelijk vervuild met metaalpoeder

Nog angstaanja­gen­der dan gedacht: T. rex had ‘detectoren’ in zijn kaken waardoor prooien makkelijk te vinden waren

25 augustus In het rijk der dinosauriërs heeft de Tyrannosaurus rex ongetwijfeld de indrukwekkendste reputatie. Een recente ontdekking doet daarbij nog een extra duit in het zakje: uit recent onderzoek blijkt immers dat de dinosaurus een soort van sensorische zenuwen had in de onderkaak waardoor hij zijn prooien nog makkelijker kon opsporen, vastgrijpen en verscheuren.