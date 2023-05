Coronapandemie officieel niet langer een internationale noodsituatie

Het lijkt soms al iets van een ver verleden en nu is er ook formeel een belangrijke bladzijde omgedraaid: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempelt de coronapandemie niet langer als een internationale noodsituatie. Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus maakte dat vrijdag bekend op een persconferentie. Hij schatte dat de pandemie uiteindelijk "minstens 20 miljoen" mensen het leven heeft gekost, bijna drie keer meer dan de officiële cijfers.

Experts van de WHO bogen zich over de vraag of het nog wel nodig is om de coronacrisis te beschouwen als een internationale gezondheidsnoodtoestand. Ruim drie jaar geleden gaf de VN-organisatie die status aan de wereldwijde coronacrisis. Het antwoord is vandaag ‘nee’: het maximale alarmniveau rond Covid-19 wordt opgeheven, de pandemie wordt als voldoende onder controle beschouwd.

Nog niet overwonnen

SARS-CoV-2 (de coronavirusstam die de ziekte Covid-19 veroorzaakt) is daarmee wel nog niet overwonnen, beklemtoonde Tedros. Het virus circuleert nog altijd in de wereld, is gevaarlijk en kan op elk moment gevaarlijke varianten ontwikkelen. Toch volgt de WHO de aanbeveling van een onafhankelijke expertencommissie. De directeur-generaal van de WHO verwees onder meer naar de gestegen immuniteit door vaccinaties en infecties en andere instrumenten die de wereld intussen heeft om de mensen te beschermen tegen het virus.

Volledig scherm Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO. Archiefbeeld. © REUTERS

Concrete gevolgen heeft de beslissing van de WHO niet, omdat elk land over eigen beschermingsmaatregelen mag beslissen. In ons land schafte het Vlaams Parlement vorige week nog de isolatieplicht bij een positieve coronatest af. Dat was één van de laatste maatregelen die op papier nog overgebleven was. Om de beslissing uit te voeren, was een decreetswijziging in het parlement nodig. Voortaan wordt een infectie met Covid in België beschouwd zoals griep.

Bijna 7 miljoen doden

Covid-19 greep op bepaalde momenten, met name eind 2020 en begin 2021, nog hevig om zich heen. Uit de meest recente cijfers op het dashboard van de WHO blijkt dat er in totaal bijna 7 miljoen mensen aan het longvirus zijn bezweken (6.921.614 coronadoden). De directeur-generaal van de WHO schat dus dat het er in werkelijkheid nog veel meer zijn. De meeste doden vielen in Noord- en Zuid-Amerika (meer dan 2,9 miljoen doden) en in Europa (meer dan 2,2 miljoen doden).

Volledig scherm Beeld van april 2021 dat de wereld rondging. Massacrematie van coronadoden in New Delhi, India. © AFP

Maar er werden ook levens gered. Het Covax-vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties redde tot eind 2022 volgens een analyse 2,7 miljoen mensenlevens in landen met lage inkomens. In Europa hebben de coronavaccins volgens de WHO meer dan een miljoen levens gered.

In ons land liepen er ruim 4,8 miljoen mensen corona op: er is sprake van 4.793.425 bevestigde besmettingen in België, in werkelijkheid zijn dat er meer. Er zijn ook minstens 34.268 mensen aan Covid-19 gestorven.

Volledig scherm Blik op de meest recente WHO-cijfers rond Covid-19. © WHO

Op 31 december 2019 werd bij de WHO de eerste melding gemaakt van wat zou uitgroeien tot een pandemie. De melding kwam uit China, waar een onbekende longziekte was waargenomen in de miljoenenstad Wuhan.

Gebrek aan coördinatie en solidariteit

Een van de grootste tragedies van Covid-19 is dat de gevolgen veel minder heftig hadden kunnen zijn, aldus Tedros. “We hebben de tools en de technologieën om ons beter voor te bereiden op pandemieën, ze eerder op te sporen, sneller te reageren en de impact ervan te verminderen.”

De WHO-baas wijst erop dat wereldwijd “een gebrek aan coördinatie en solidariteit” ervoor zorgden dat die instrumenten niet effectief werden ingezet. Tedros ziet de afschaffing als een moment om te vieren, maar ook voor reflectie. “Covid-19 heeft diepe littekens in onze wereld achtergelaten, en blijft die achterlaten. Die littekens moeten dienen als een permanente herinnering aan het potentieel voor nieuwe virussen om op te duiken, met verwoestende gevolgen.”

Volledig scherm Verzorging van een coronapatiënt op de afdeling intensieve zorgen van het UZ Gent. Archiefbeeld. © Wannes Nimmegeers

De coronacrisis heeft breuklijnen binnen en tussen naties blootgelegd en verergerd en het vertrouwen tussen mensen, regeringen en instellingen aangetast, betoogde Tedros. Die ontwikkelingen werden aangewakkerd door “een stortvloed aan verkeerde en desinformatie”. De pandemie heeft volgens Tedros “de verschroeiende ongelijkheden van onze wereld blootgelegd, waarbij de armste en kwetsbaarste gemeenschappen het zwaarst worden getroffen en als laatsten toegang krijgen tot vaccins en andere hulpmiddelen”.

De Europese Commissie is blij “na 38 maanden” weer vooruit te kunnen kijken. “Maar Covid-19 is als mondiaal gevaar voor de gezondheid niet voorbij”, waarschuwt verantwoordelijk Eurocommissaris Stella Kyriakides. Het inenten van kwetsbare mensen gaat daarom door, twittert ze. Ook moet het virus in de gaten worden gehouden en moet de wereld zich voorbereiden op nieuwe soortgelijke bedreigingen.