Coronabesmetting bij zwangere vrouwen zorgt niet voor hoger risico bij baby

Babyboom voorspeld in 2021: “Coronacri­sis heeft er zeker voor gezorgd dat we nu zwanger zijn”

30 december Gynaecologen voorspellen in 2021 een nieuwe babyboom. Voor het eerst in tien jaar zou het aantal geboortes in ons land dan weer significant stijgen. Reden? Corona, zoals u wellicht vermoedde. “Maar moeders in spe moeten zich geen zorgen maken: er zijn bedden genoeg op de materniteiten.” Vier Vlaamse koppels vertellen over de zwangerschap en over hoe de lockdown daar wel degelijk voor iets tussen zat.