Corona-afval heeft een enorme impact op dieren

De mondkapjes en handschoenen die ons tegen SARS-CoV-2 moeten beschermen zijn schadelijk voor de dieren om ons heen, zo waarschuwen Leidse wetenschappers in hun nieuwe wetenschappelijke publicatie in het vakblad Animal Biology. Overal ter wereld, of het nu ter land of ter zee is, raken dieren erin verstrikt of komt het in hun maag terecht.

Het begon allemaal toen biologen Auke-Florian Hiemstra van Naturalis Biodiversity Center en Liselotte Rambonnet van de Universiteit Leiden tijdens hun zoektocht naar zwerfvuil in de Leidse grachten een baars tegenkwamen die vast was komen te zitten in een latex handschoen. Het eerste gedocumenteerde Nederlandse slachtoffer zo bleek, en de start van een nieuwe speurtocht om te achterhalen hoe vaak en waar dieren in contact komen met afval veroorzaakt door de coronapandemie.

Amerikaans roodborstje verstrikt in een mondmasker. © Universiteit Leiden - Sandra Denisuk

De wetenschappers verzamelden rapporteringen van over de hele wereld. Van Brazilië tot Maleisië, van (inter)nationale nieuwskanalen tot sociale media. Als snel bleek dat de baars geen geïsoleerd geval was. Vossen, egels, meeuwen, krabben … allerlei dieren raken overal ter wereld verstrikt in afval. Zelfs apen bleken te kauwen op weggegooide mondkapjes en bij een pinguïn werd er eentje teruggevonden in zijn maag, wat kan leiden tot verhongering. Maar ook dichter bij huis was het kommer en kwel. Huisdieren, met name honden, bleken ook wel eens een mondmasker te lusten.

De impact van het afval gaat enorm breed en weinig dieren blijven ervan gespaard. Iets wat dit soort onderzoek duidelijk aantoont. De wetenschappers proberen nu de gevolgen van de corona-afvalberg op de dierenwereld nog beter in kaart te brengen. Daarom vragen ze hulp aan iedereen om hun ervaringen te blijven delen. Dat kan nu ook via de website www.covidlitter.com. De biologen hopen dat mensen dankzij deze publicatie zich meer bewust zullen worden van het gevaar van de mondkapjes en handschoenen in de natuur.