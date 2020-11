Contract voor eerste opruimactie in de ruimte getekend

Studie: klimaatop­war­ming werkt versprei­ding van dierenziek­tes in de hand en dat heeft ook gevolgen voor de mens

20 november Naarmate het klimaat wereldwijd verder opwarmt, zullen dierenziektes die door parasieten overgedragen worden, zich verder verspreiden in de noordelijke hemisfeer. Dieren in koude regio’s in het verre noorden en in hooggelegen gebieden zullen daar de zwaarste gevolgen van ondervinden, maar ook de mens loopt gevaar. Dat stelt een studie die vrijdag wordt gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.