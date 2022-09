Conny Aerts neemt als eerste Belg Kavli-prijs in ontvangst in Oslo

Conny Aerts, sterrenkundige aan de KU Leuven, heeft vandaag in de Noorse hoofdstad Oslo de Kavli-prijs voor astrofysica officieel in ontvangst genomen. De Kavli-prijs is de grootste wetenschappelijke onderscheiding na de Nobelprijzen. Aerts deelt de prijs, die 1 miljoen euro waard is, met de Amerikaan Roger Ulrich en de Deen Jørgen Christensen-Dalsgaard.

Begin juni was al bekendgemaakt dat het trio de Kavli-prijs mee naar huis mocht nemen, maar vandaag stond de officiële ceremonie in Oslo op het programma. Aerts is de eerste Belg die laureaat is. Ze wordt samen met Ulrich en Christensen-Dalsgaard gelauwerd om hun werk dat de grondslag heeft gevormd voor de huidige theorie van sterstructuren.

De Kavli-prijs wordt elke twee jaar uitgereikt. Er zijn, behalve astrofysica, nog twee categorieën: nanowetenschappen en neurowetenschappen.

Sterevolutie

Aerts is bekend om haar onderzoek naar sterren die heter en zwaarder zijn dan de zon. Ze ontwikkelde slimme analysemethodes om de karakteristieken van opgemeten trillingen van sterren te identificeren. Aerts en haar onderzoeksgroep leverden pionierswerk in de ontwikkeling van methodes om de trillingsmodi in snel roterende sterren te modelleren, wat leidde tot de eerste kwantitatieve schattingen van de massa van hun kernen en van hun interne rotatie. De resultaten van haar team leidden tot significante verbeteringen in de theorie van sterevolutie.

In 2012 won de sterrenkundige de Francquiprijs, een belangrijke Belgische prijs. In 2020 volgde de Excellentieprijs in de Exacte Wetenschappen van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

