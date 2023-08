Computer helpt verlamde vrouw weer te 'praten' door hersensignalen te vertalen

Wetenschappers zijn erin geslaagd een volledig verlamde vrouw weer te laten ‘praten’. Dat maakten ze bekend in het Amerikaanse tijdschrift ‘Nature’, waarin ze hun bevindingen publiceerden. De vrouw, die wordt behandeld door onderzoekers aan de Universiteit van Californië, San Francisco (UCSF), heeft een stem gekregen dankzij een digitale ‘avatar’ die haar gedachten vertaalt naar spraak en gezichtsuitdrukkingen, via op haar hoofd bevestigde elektroden.

De 47-jarige Amerikaanse vrouw Ann raakte haar spraakcapaciteit volledig kwijt, toen ze 18 jaar geleden een hevige beroerte kreeg. Sindsdien is ze ernstig verlamd en is ze niet meer in staat te spreken of te typen. Om toch te kunnen communiceren gebruikte ze tot nu toe zogenaamde ‘eyetracking’-technologie, waarbij een computer haar ogen volgt en ze tot 14 woorden per minuut kan selecteren.

De onderzoekers aan UCSF hebben een dun, rechthoekig vel met 253 elektroden rechtstreeks op het gedeelte van haar hersenen geplaatst dat belangrijk is voor spraak. Op die manier kunnen ze de hersensignalen opvangen die normaliter worden gestuurd naar tong, kaak, strottenhoofd en gezicht, maar door de beroerte niet meer aankomen. Dit soort technologie staat bekend als BCI, ofwel ‘brein-computer-interface’.

De volgende stap bestond uit het gebruiken van kunstmatige intelligentie om de hersensignalen te herkennen die worden gestuurd als Ann probeert te praten. Die zijn voor elk mens uniek. De computer leerde vervolgens 39 unieke geluiden en wist via een met ChatGPT vergelijkbaar taalmodel het geheel te vertalen naar begrijpelijke zinnen.

Oplossing

“Het is ons doel om een volledige, belichaamde vorm van communiceren te herstellen, wat voor ons echt de natuurlijkste manier is om met anderen te praten”, zei professor Edward Chang, die het onderzoek leidt, tegen de Britse krant ‘The Guardian’. “Deze vorderingen brengen ons een stuk dichter bij het van dit een echte oplossing te maken voor patiënten.”

Het onderzoek zit voorlopig echter nog in de experimentele fase en is allesbehalve perfect; zo maakt de technologie nog in 28 procent van de tijd fouten bij het decoderen tijdens een test met meer dan vijfhonderd zinnen. Ook is de technologie nog steeds langzamer dan gebruikelijk is in menselijke conversatie; 78 woorden per minuut van ‘brein tot tekst’, waar de gemiddelde gesproken conversatie dat met tussen de 110 en 150 woorden een stuk sneller doet.

Draadloos

Toch is het onderzoek met Ann een belangrijke stap vooruit, want het markeert de eerste keer dat de technologie daadwerkelijk praktisch kan worden toegepast bij patiënten. “Het is een flinke sprong sinds de vorige resultaten”, zei professor en neurowetenschapper Nick Ramsey van de Universiteit van Utrecht in Nederland tegen ‘The Guardian’. “We staan op een opslagpunt.”

De volgende stap in de ontwikkeling van de technologie is het ontwerpen van een draadloze versie die tussen schedel en hersenen kan worden geplaatst. Zo'n apparaatje kan de levens van patiënten van patiënten die een beroerte hebben gehad of aan ALS, een ongeneeslijke spierziekte, lijden volledig veranderen.

“Mensen de mogelijkheid geven om vrij hun computers en telefoons te gebruiken met deze technologie zal grote effecten hebben op hun onafhankelijkheid en sociale interacties”, zei dr. David Moses, ook verbonden aan UCSF en coauteur van het onderzoek, tegen ‘The Guardian’.