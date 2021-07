Code geel voor nieuw onweer, ook onze weerman waarschuwt: “Er kan veel regen op korte tijd vallen”

De atmosfeer is vandaag nog even instabiel als gisteren, legt Dubbucage uit in VTM NIEUWS. “Er kan veel regen op korte tijd vallen.”

“Vooral na de middag wordt het zeer onstabiel en kunnen felle buien tot ontwikkeling komen”, waarschuwde hij eerder al in HLN Live. “Daar kan veel regen op korte tijd tussen zitten. De felste buien zijn voor de tweede helft van de namiddag en de eerste helft van de avond.”

Er moet lokaal rekening gehouden worden met neerslaghoeveelheden van 10 tot 20 liter per vierkante meter, meldt het KMI, dat voor heel het land code geel heeft afgekondigd.

Vanavond vallen er nog steeds buien, lokaal met onweer. Volgende nacht neemt de buienactiviteit in de meeste streken af, maar over het westen blijft het wellicht wisselvalliger met buien en kans op onweer. Plaatselijk zijn er soms opklaringen, vooral in het oosten en het centrum. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Over het westen is de wind zwak en veranderlijk.

Volledig scherm Weerman Frank Duboccage. © VTM NIEUWS

Morgen is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met al in de voormiddag kans op (onweers)buien. In de namiddag worden de buien intens en zijn ze plaatselijk vergezeld van onweer en hagel. Tijdens de buien kunnen ook windstoten voorkomen. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west.

Dinsdagochtend krijgen we eerst nog opklaringen, maar in de loop van de dag trekken er opnieuw regen- en onweersbuien van west naar oost door het land. In de loop van de namiddag en ‘s avonds wordt het opnieuw droog vanuit het westen met opklaringen. We halen maxima van 19 tot 22 graden. De wind is meestal matig uit het zuidwesten.

Ook woensdag blijft het wisselvallig met soms regen of enige buien. De maxima schommelen tussen 19 en 22 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Donderdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en vallen er nog enkele lokale buien, maar is het vaak ook droog. De maxima liggen tussen 19 en 22 graden.

Vrijdag is het wisselend bewolkt met nog kans op een paar buien, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen tussen 18 en 21 graden.

Zaterdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele lokale buien en maxima tussen 18 en 21 graden.

Volledig scherm © Photo News