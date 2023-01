Code geel voor gladheid van kracht vanaf 23 uur door regen en sneeuw

In de loop van de avond bereikt een storing het westen van ons land met de nodige neerslag. Wanneer de regen in contact komt met de koude lucht in het binnenland kan deze overgaan in aanvriezende regen of zelfs sneeuw. In het oosten is ijzel en tot 5 centimeter sneeuw mogelijk. Daarom geldt vanaf 23 uur code geel voor gladheid in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Wat later is de waarschuwingscode ook van kracht in de provincie Limburg. Code geel zal daarbij gelden tot morgenmiddag. De minima vannacht liggen tussen de - 6 en + 3 °C. De wind neemt ook toe in kracht en kan aan de kust zelfs stevig uit de hoek komen met rukwinden tot 50 km per uur.