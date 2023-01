Code geel voor gladheid van kracht door regen en sneeuw

Al sinds 23 uur gisteravond geldt code geel voor gladheid in Vlaams-Brabant en Antwerpen, even later is de waarschuwingscode ook ingegaan in de provincie Limburg. Code geel is nog tot vanmiddag van kracht.

Vandaag valt er sneeuw in Hoog-België en mogelijk nog wat regen in Midden-België. Elders is het droog en zijn er opklaringen. In de namiddag verlaten de laatste restjes van de neerslagzone ons land, al blijft het bewolkt ten zuiden van Samber en Maas. In Vlaanderen is een bui niet uitgesloten. Het wordt ook wat zachter met maxima van 1 °C tot 8 °C. Er waait een matige wind uit het noorden.

Morgen is het in de ochtend bewolkt, in de namiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Dit is vooral het geval in het centrum en noordwesten. In de Ardennen zijn enkele lokale sneeuwbuien niet uitgesloten in de voormiddag. Het koelt opnieuw af met temperaturen van - 1 °C tot + 6 °C. Er staat opnieuw een zwakke tot matige noordoostenwind.

Volledig scherm gladheid 25/01 © KMI

