Code geel voor gladheid van kracht door regen en sneeuw: “Lokaal kan het spekglad zijn”

‘Doemdag­klok’ nadert met rasse schreden midder­nacht: “Nog nooit zo dicht bij wereldwij­de catastrofe geweest”

Na drie jaar is de Doomsday Clock – de ‘doemdagklok’ – opnieuw wat dichter bij twaalf uur komen te staan. Tot vandaag stond die op 100 seconden voor middernacht, maar de organisatie achter de klok maakte vanmiddag bekend dat de wijzers momenteel op 90 seconden voor 12 staan. Dit betekent dat we gevaarlijk dicht bij ‘het einde der tijden’ komen. Jaarlijks wordt een nieuwe balans opgemaakt, maar de laatste keer dat de groep wetenschappers de klok verschoof, was in 2020. En dat was dus nog voor de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie.

25 januari