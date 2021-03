CO2-uitstoot wereldwijd alweer terug op niveau van voor pandemie (en zelfs hoger)

Weer de normale gang

Zo stootte China vorig jaar 0,8 procent meer CO2 uit dan in 2019 en stootte India vanaf september meer uit dan een jaar eerder. In Brazilië gebeurde dat in het slotkwartaal. De CO2-emissie in de Verenigde Staten daalde door de coronacrisis met 10 procent, maar benaderde in december de hoeveelheden van een jaar eerder. Ook in de Europese Unie daalde de CO2-uitstoot met ongeveer een tiende.