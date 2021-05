Chinese verkenner Zhurong rijdt voor het eerst op Mars

Politie in Houston vindt vermiste tijger na dagenlange zoektocht

17 mei Na dagenlang zoeken heeft de politie in de Texaanse stad Houston een vermiste Bengaalse tijger kunnen opsporen. “Ik denk dat iedereen ervan uitging dat het eenvoudig was een tijger te vangen, maar dat is niet zo”, zei de bevoegde speurder Ron Borza zaterdagavond in Houston.