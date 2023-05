Chinese rover op Mars vindt tekenen van water in zandduinen

Het nieuws komt nadat de missieleiders hebben toegegeven dat de Zhurong-rover nog niet is ontwaakt sinds hij bijna een jaar geleden in een winterslaap ging. De zonnepanelen zijn mogelijk bedekt met stof, waardoor de energiebron is afgesloten en de rover niet meer kan werken, aldus Zhang Rongqiao, hoofdontwerper van de missie.

De zeswielige Zhurong-rover, genoemd naar een vuurgod uit de Chinese mythologie, werd in 2020 gelanceerd en kwam in 2021 aan op Mars. Hij heeft er een jaar rondgereden voordat hij in mei vorig jaar in winterslaap ging. De rover werkte langer dan gepland en legde meer dan een mijl (1.921 meter) af.

Duinen

Voordat de rover stilviel, observeerde hij zoutrijke duinen met barsten en korsten, die volgens de onderzoekers waarschijnlijk nog maar een paar honderdduizend jaar geleden vermengd waren met smeltende ochtendvorst of sneeuw.

Het geschatte datumbereik voor de vorming van de scheuren en andere duineigenschappen in Mars’ Utopia Planitia, een uitgestrekte vlakte op het noordelijk halfrond, is ergens na 1,4 miljoen tot 400.000 jaar geleden of zelfs jonger.

De omstandigheden in die periode op Mars waren vergelijkbaar met het heden: rivieren en meren waren opgedroogd en stroomden niet meer zoals miljarden jaren eerder. Het bestuderen van de structuur en chemische samenstelling van deze duinen kan inzicht geven in “de mogelijkheid van wateractiviteit” tijdens deze periode schreef het team uit Peking in een in Science Advances gepubliceerde studie.

“We denken dat het een kleine hoeveelheid kan zijn, niet meer dan een dun laagje water op het oppervlak”, zei co-auteur Xiaoguang Qin van het Instituut voor Geologie en Geofysica.

De rover heeft geen water in de vorm van vorst of ijs waargenomen, maar Qin zei dat computersimulaties en waarnemingen van andere ruimtevaartuigen op Mars suggereren dat zelfs nu in bepaalde tijden van het jaar de omstandigheden geschikt kunnen zijn voor het voorkomen van water.

Wat opvalt aan de studie is hoe jong de duinen zijn, zei planeetwetenschapper Frederic Schmidt van de Universiteit van Parijs. “Dit is duidelijk een nieuw stukje wetenschap voor deze regio.”

Eerdere missies

Sinds de Viking-missies van NASA in 1970 is er al vorst op Mars waargenomen, maar men dacht dat deze lichte ochtendvorst alleen op bepaalde plaatsen en onder specifieke omstandigheden voorkwam.

De rover heeft nu “het bewijs geleverd dat dit proces op Mars breder verspreid is dan eerder werd vastgesteld”, aldus Mary Bourke van het Trinity College Dublin, expert in geologie van Mars. Hoe klein deze vondst ook is, ze kan belangrijk zijn voor het identificeren van bewoonbare omgevingen, voegde ze eraan toe.

KIJK OOK wind op Mars