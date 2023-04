Chinese robotjeep op Mars raakt niet uit winterslaap door zand en stof

10 jaar oude Marsrover vindt “beste bewijs van water en golven” ooit waargeno­men tijdens zijn missie

Meer dan 10 jaar is die al, de rover Curiosity die NASA in de zomer van 2012 naar Mars stuurde. De rover is nog steeds ijverig aan de slag op de rode planeet en vond recent bewijs dat er ooit meren waren in een onverwachte regio van Mars. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartsorganisatie. Curiosity ontdekte gegolfde rotstexturen, wat erop wijst dat er grote watermassa’s waren in het gebied waar de rover zich momenteel bevindt. “Dit is het beste bewijs van water en golven dat we in de hele missie hebben gezien”, zei een van de onderzoekers.