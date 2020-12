Chinese maansonde Chang'e-5 maakt zich op voor landing op de aarde

De Chang’e-5, vernoemd naar de godin van de maan in de Chinese mythes, zette daarop met zijn waardevolle lading koers naar het moederschip (“orbiter”) dat op een hoogte van zowat 200 km boven de maan draaide. Er volgde een koppeling, waarna de maanstalen naar de terugkeermodule verhuisden. Daarna ontkoppelden de opstijgmodule en het moederschip.



De “orbiter” en zijn terugkeermodule hebben na de overdacht zondag weer koers naar onze planeet gezet. Sindsdien is het traject twee keer bijgesteld. Op een gegeven ogenblik nemen beide modules afscheid van elkaar, waarna de terugkeermodule met de stalen moet landen in de steppes van Siziwang Banner in Binnen-Mongolië.

Complex

Een ‘sample return mission’ heet het hele gebeuren, en het is een complexe operatie. Er moet immers een dubbele missie uitgevoerd worden: een vaartuig moet van de aarde gelanceerd worden, de oversteek van bijna 400.000 kilometer maken, in een baan rond de maan komen, veilig landen en materiaal verzamelen, maar moet daarna ook opnieuw gelanceerd worden, de oversteek terug kunnen maken en ook weer veilig op aarde landen.

Volledig scherm Een foto eerder verspreid door het Chinese ruimteagentschap CNSA toont de Chang'e 5 die graaft naar stalen op het maanoppervlak. © VIA REUTERS

1976

Een behouden landing vormt het orgelpunt van de 23-daagse missie die volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua de meest gecompliceerde en uitdagende is in de geschiedenis van de Chinese ruimtevaart.

Indien dat lukt, is het voor het eerst sinds 1976 dat monsters van de maan naar onze planeet worden gebracht. Toen haalde de missie Luna 24 van de Sovjet-Unie ongeveer 170 gram stenen op. De twaalf Amerikanen die op de maan hebben rondgelopen, hebben ook allerlei maanrotsen meegenomen naar de aarde.

De stalen verhuizen naar een laboratorium in Peking waar wetenschappers hopen informatie te verwerven over de samenstelling, ouderdom en de geschiedenis van de maan. Het is niet duidelijk of het materiaal alleen aan Chinese onderzoekers wordt verstrekt, of dat het ook wordt gedeeld met mensen uit andere landen.

Volledig scherm Beeld van de lancering voor de terugreis op 3 december. © AFP

Chinese ambities

China wordt de laatste decennia steeds actiever in de ruimtevaart. Het land doet dat voor het grootste deel zelf. In 2003 ging voor het eerst een Chinese ‘taikonaut’ de ruimte in. In 2013 landde voor het eerst een Chinees karretje op de maan. Eerder dit jaar vertrok een onbemande Chinese verkenner naar Mars, waar hij volgend jaar moet aankomen. In de komende jaren wil China ook een eigen ruimtestation bouwen.

De Chang’e-5 plantte alvast tijdens zijn maanmissie snel ook even een Chinese vlag op de maan, ruim vijftig jaar nadat Amerikaanse astronauten daar hun eerste Stars and Stripes neerzetten. Dit als symbool voor de Chinese ambities in de ruimte.

Volledig scherm Foto’s van de Chinese ruimtevaartautoriteiten tonen de rode vlag met vijf sterren die stilstaat op het windstille maanoppervlak. De beelden werden genomen door een camera op de Chang’e-5. © EPA