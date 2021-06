China toont nieuwe beelden van Marssonde Tianwen-1

Wat is een mR­NA-vac­cin? Biostatis­ti­cus Geert Molen­berghs beant­woordt vragen over het Pfi­zer-vac­cin

23 juni Ben je verplicht je te laten vaccineren? Moet je de coronamaatregelen daarna nog volgen? En wat is een mRNA-vaccin? Jongeren zitten met veel vragen over de verschillende coronavaccins. ‘IK BEN DAAR’ is een campagne van WAT WAT in samenwerking met Technopolis. De campagne richt zich tot jongeren tussen de 16 en 24 jaar en heeft als doel dit doelpubliek te informeren en motiveren om zich te laten vaccineren tegen corona. De 22-jarige Derick ontmoet biostatisticus Geert Molenberghs. Samen unboxen ze het Pfizer-vaccin.