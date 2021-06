China stuurt aan op bemande missie naar Mars in 2033

Geen stinkende astronau­ten meer: NASA en Procter & Gamble werken samen aan eerste wasmiddel in de ruimte

23 juni Astronauten kampen tijdens ruimtemissies met een klein probleem: ze kunnen hun kleren niet wassen. Daar wil NASA nu verandering in brengen. Het ruimteagentschap zal samenwerken met Procter & Gamble (P&G) om de kleren van ruimtevaarders van een frisser geurtje te voorzien. Het bedrijf zal vanaf december een nieuw wasmiddel in de ruimte testen en wil nagaan of er in de toekomst ook een wasmachine ontwikkeld kan worden die in de ruimte werkt.