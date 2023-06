China gestart met boren van put van minstens 10.000 meter in onze aardkorst

Chinese wetenschappers zijn begonnen met het boren van een gat in de aardkorst van minstens 10.000 meter diep. De put moet door 10 continentale rotslagen breken en moet het zogenaamde Krijtsysteem in de aardkorst bereiken, waar zich gesteente bevindt tot zo’n 145 miljoen jaar oud. En misschien breken de Chinezen nog wel het record van de Russen ook?

Het gaat in ieder geval om een zeldzame en unieke mogelijkheid om de mysterieuze delen diep onder de oppervlakte van onze aardbol te bestuderen. De immense onderneming past binnen de aspiraties van China om zowel boven als onder de oppervlakte van onze planeet aan verregaande wetenschappelijke exploratie te doen. Volgens het Chinese ‘Xinhua News Agency’ is dinsdag in de olierijke Xinjiang-regio van het land officieel gestart met het boren van wat China’s diepste boorput ooit zal worden.

Lees ook Dit roestige dekseltje bedekt de diepste put ter wereld

Boeiend wordt het huzarenstukje zeker. Het gat zal heel wat informatie opleveren over de interne structuur van de aarde en stelt tegelijkertijd boortechnologie ontwikkeld voor diep ondergronds boren op de proef, stelt het staatsbedrijf China National Petroleum Corporation (CNPC), dat het project leidt. Verder kan het werk zeer interessante minerale en energiebronnen helpen ontdekken en bijvoorbeeld ook helpen bij risicoanalyses van grote milieurampen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Diepste put ter wereld?

De put zal - als de Chinezen echt stoppen op 10.000 meter - niet het diepste door de mens gemaakte gat ter wereld zijn. Het record is voorlopig al jaren in handen van de Russen. Hun ‘superdiep boorgat van Kola’, op het schiereiland Kola in het noordwesten van Rusland, bereikte in 1989 een diepte van 12.262 meter, na járen boren.

Volledig scherm Ter illustratie. Beeld van de uitbarsting vorige week van Mount Merapi, één de meest actieve vulkanen ter wereld. © AFP

Tot op de dag van vandaag is het superdiep boorgat van Kola nog altijd het diepste artificiële punt op aarde. Het was destijds een mislukte poging van de Russen om tot het middelpunt van de aarde te boren, maar de inspanning leverde wel tal van fascinerende en belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen op.

180 graden Celsius

Het Chinese project duurt vermoedelijk ‘slechts’ 457 dagen, oftewel 15 maanden. Als het lukt: een put van 10.000 meter diep graven is hoe dan ook een heel complexe onderneming. “Je kan het vergelijken met een grote vrachtwagen die op twee dunne staalkabels moet rijden”, zegt Sun Jinsheng, wetenschapper aan de Chinese Academy of Engineering, aan Xinhua. Het gat in Rusland leerde ook dat vanaf een diepte van 3.000 meter of 3 kilometer de temperatuur gestaag begint te stijgen. Op 12 kilometer piekten de temperaturen tot liefst 180 graden Celsius, waardoor de boor in Rusland onbruikbaar werd.

Lees ook: Dit roestige dekseltje bedekt de diepste put ter wereld

Volledig scherm Dit roestige verlaten deksel in Rusland is maar 23 centimeter groot, maar bedekt de diepste geheimen van onze aarde. © Wikimedia Commons/Rakot13