Californië gaat gebukt onder zeldzaam winterweer. Voor het eerst in meer dan 30 jaar kondigt Los Angeles een sneeuwstormalarm af.

Robots zullen 40 procent van huishoude­lij­ke taken overnemen: “Goed voor genderge­lijk­heid, slecht voor kloof tussen arm en rijk”

Kijk jij elke week op tegen huishoudelijke taken zoals dweilen of boodschappen doen? Dan brengt de toekomst misschien wel redding. Door de revolutie in de kunstmatige intelligentie zouden robots zo’n 40 procent van alle huishoudelijke taken kunnen overnemen. Heel wat experts denken dat we binnen een tiental jaar overal slimme apparaten zullen gebruiken. Maar wat betekent dit voor gendergelijkheid of de kloof tussen arm en rijk?