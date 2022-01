Britten vinden grote en bijna complete ‘zeedraak’ van 180 miljoen jaar oud: “Eén van de beste fossielenvondsten in het Verenigd Koninkrijk ooit”

Een grote prehistorische ‘zeedraak’ die is teruggevonden in de Engelse Midlands wordt omschreven als één van de beste fossielenvondsten in de geschiedenis van de Britse paleontologie. Het gaat over een ‘ichthyosaurus’, dat waren enorme zeereptielen die miljoenen jaren geleden in onze wateren leefden. Het gevonden exemplaar is maar liefst 180 miljoen jaar oud.

Het fascinerende fossiel werd ontdekt in februari 2021, tijdens een routineuze drooglegging van een lagune-eiland bij het waterreservoir van Rutland, nabij de stad Leicester. Het skelet is zo’n 10 meter lang, de schedel weegt ongeveer een ton. Het gaat om het grootste en meest complete fossiel in zijn soort ooit bovengehaald in het Verenigd Koninkrijk, schrijft de Britse krant The Guardian maandag.

Ichtyosaurussen, die ook wel ‘zeedraken’ worden genoemd door hun erg grote en angstwekkende tanden en ogen, verschenen voor het eerst zo’n 250 miljoen jaar geleden en raakten zo’n 90 miljoen jaar geleden uitgestorven. Ze varieerden in grootte tussen 1 tot wel 25 meter. Als je kijkt naar de algemene lichaamsbouw van de zeewezens lijken ze het meest op enorme dolfijnen, met agressievere kenmerken.

Volledig scherm Een artistieke reconstructie van hoe het dier eruitzag. © Bob Nicholls, Anglian Water

‘Ongeëvenaarde ontdekking’

De eerste ichtyosaurussen werden in de vroege 19de eeuw ontdekt door de beroemde Engelse fossielenjager en paleontoloog Mary Anning. Nu mag Joe Davis van het ‘Leicestershire and Rutland Wildlife Trust’ zich de ontdekker van dienst noemen.

De resten werden in augustus en september door een team van experten uit heel het Verenigd Koninkrijk uitgegraven. In de jaren 70 werden tijdens de constructie van het waterreservoir in het natuurreservaat van Rutland overigens al eens twee onvolledige en veel kleinere ichtyosaurussen gevonden. Maar de recentste onthulling is veel groter, en ook het eerste complete exemplaar.

Volledig scherm © Anglian Water

Dean Lomax, een paleontoloog die al jaren de soort bestudeert en de kolos mee opgroef, legt bij The Guardian het belang van de vondst uit: “Hoewel er meerdere fossielen van deze zeereptielen zijn teruggevonden in het Verenigd Koninkrijk, is de ichtyosaurus van Rutland het grootste skelet dat hier ooit is blootgelegd. Het is werkelijk een ongeëvenaarde ontdekking en één van de grootste vondsten in de Britse paleontologische geschiedenis.”

Mark Evans van de Britse overheidsorganisatie ‘British Antarctic Survey’ bestudeert al meer dan 20 jaar specifiek de reptielenfossielen uit Rutland en Leicestershire. Hij zegt dat het al vanaf de eerste glimp van het gedeeltelijk blootgelegde fossiel duidelijk was dat het om de grootste ontdekking in de regio ooit ging. “Het was echter pas na onze verkennende opgraving dat we beseften dat het fossiel praktisch compleet was, van top tot teen.”

Nadat het fossiel zorgvuldig door het team was opgegraven, werd het kwetsbare skelet in een gipsen omhulsel met houten spalken gewikkeld, meldt watermaatschappij Anglian Water nog, de beheerder van het waterreservoir van Rutland. “Deze conserveringsmethode biedt extra bescherming voor de overblijfselen en maakte het mogelijk om ze in delen van de grond te tillen en veilig naar een onderzoeksfaciliteit te verplaatsen voor verdere analyse.” De maatschappij hoopt de vondst na onderzoek tentoon te kunnen stellen.

Volledig scherm © Anglian Water

Voor de fans: de opgraving van de spectaculaire overblijfselen zal dinsdag om 20 uur te zien zijn op het BBC-programma ‘Two’s Digging For Britain’.

Volledig scherm © Anglian Water

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.