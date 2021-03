Britse kleuter met existentiële vraag krijgt handgeschreven antwoord van David Attenborough

“Mama, gaan wij ooit uitgestorven zijn, net zoals de dinosaurussen?” Het is niet meteen een vraag die je verwacht van je 4-jarige net voor het slapengaan. Of misschien net wel, kinderen kunnen verdomd moeilijke vragen stellen. “Ik zei dat ik het antwoord niet wist, maar dat ik hoopte van niet”, zegt de moeder uit Engeland aan de BBC. “Dus ik vertelde hem over de klimaatverandering en hoe we moeten zorgen voor onze planeet.”

Ze vertelde haar kleine dino-fan over het werk van “veel geweldige mensen, zoals Sir David Attenborough en klimaatactiviste Greta Thunberg”, om aan te tonen dat mensen actie ondernemen en een verschil willen maken. “Toen ik vertelde over de opwarming van de aarde, stonden zijn oogjes wijd open, maar ik probeerde het vooral te hebben over de kleine dingen die we kunnen doen om te helpen, zoals recycleren, minder autorijden en minder vlees eten.”

Volledig scherm De ouders stuurden de vraag de volgende ochtend naar Sir Attenborough, vergezeld van een dinosaurustekening van Otis. © Gerry Holt

Brief

In de hoop hulp te krijgen van een ware expert stuurden de ouders de vraag de volgende ochtend naar bioloog Sir Attenborough, vergezeld van een dinosaurustekening van Otis. Drie dagen later viel er een brief in de bus, met een handgeschreven antwoord van Attenborough zelf. “Het antwoord is dat we dat niet hoeven te doen, zolang we maar goed voor onze planeet zorgen”, klonk het geruststellend.

“Zijn gezichtje straalde helemaal toen ik hem vanmorgen de brief voorlas”, vertelt de moeder aan BBC News. Hij weet wie Sir David is en dat hij speciaal is, maar ik denk dat hij nog wat ouder moet zijn voordat hij echt begrijpt wat er hier gebeurd is.”

Volledig scherm David Attenborough diende een jonge fan van repliek met een handgeschreven brief. © Gerry Holt