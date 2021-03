Britse coronavariant pak dodelijker volgens nieuwe studie: 64 procent meer kans om te sterven

Kleuterlei­ders en agenten op tweede reserve­lijst van vaccinatie­cen­tra

14:00 Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een nieuwsbrief verspreid met nieuwe richtlijnen voor de reservelijsten in vaccinatiecentra. Het algemene principe is om vrijgekomen vaccinatieplaatsen op te vullen met 65-plussers, die op een eerste reservelijst staan. Als dat niet lukt, wordt er best gewerkt met een tweede reservelijst, waarop onder meer kleuterleiders, mensen van de politie en personen werkzaam in de kinderopvang staan.