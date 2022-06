Brandweer voorspelt zomer met veel wespen, want er zijn nu al opvallend veel nesten

Langste python buiten natuurlij­ke habitat ooit gevonden in Florida

De tropische en subtropische laaglandbossen en graslanden in delen van Afrika en van Azië zijn de natuurlijke habitat van pythons. Maar de bekende slangensoort werd zo’n vijftig jaar geleden ook geïntroduceerd in de VS, meer bepaald in de staat Florida. Daar is nu het grootste invasieve exemplaar ooit gevonden. De python is 5,3 meter lang en 97,5 kg zwaar.

13:54