IN KAART. Dit zijn de zonnigste plaatsen in België: “Deze regio wordt ook Belgische Provence genoemd”

We kunnen momenteel genieten van een deugddoende nazomer. Heb jij soms het gevoel dat het bij jou zonniger is dan ergens anders? Of misschien net het omgekeerde? Mogelijk zit je er niet naast, want in bepaalde delen van ons land schijnt de zon nu eenmaal vaker dan op andere plaatsen.

Na regen komt zonneschijn. Maar in sommige delen van België zien ze toch wat vaker de zon. Dat is te zien in de Belgische klimaatatlas van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Die toont de geografische verdeling van de ‘normalen’ van verschillende meteorologische parameters zoals zonneschijn. Een normaal is de gemiddelde waarde voor een periode van 30 jaar. Een langjarig gemiddelde dus. Momenteel kijkt het KMI terug naar de periode van 1 januari 1991 tot en met 31 december 2020.

Wat meteen opvalt is dat er best wel wat verschil zit tussen de plaatsen met de meeste en minste uren zon per dag in ons land. In de Hoge Venen moet je het gemiddeld met zo’n 4,2 uren zonneschijn doen, terwijl dat aan de kust een uur meer is (5,2 uren). Dat verschil is vooral het gevolg van meer of minder bewolking. Zo heb je vaak helderblauwe luchten op het strand, terwijl die in het binnenland gevuld zijn met wolkenvelden. Dat komt omdat het zeewater in het voorjaar en de zomer nog koud is ten opzichte van het land. Samen met de zeebries maakt dit van de kust een minder gunstige omgeving om stapelwolken te vormen, en dus een zonnige plek.

In de hoger gelegen regio’s schijnt de zon dan weer minder. Het reliëf dwingt de lucht te stijgen waardoor die in een koudere omgeving terechtkomt (hoe hoger, hoe kouder). Koude lucht raakt sneller verzadigd met waterdamp. De overtollige waterdamp moet ergens heen en dus vormen er zich wolken. Maar wie goed kijkt, is het misschien opgevallen dat het in het uiterste zuiden van het land toch wat zonniger is. De streek van Belgisch Lotharingen ligt immers aan de zogenaamde ‘lijzijde’ van de Ardennen. Dat is de kant die uit de wind ligt en waar zich dus minder wolken vormen in vergelijking met de loefzijde waar de wind de lucht omhoog duwt. Vandaar dat men die regio ook wel eens de Belgische Provence durft noemen.

Hoe bepaal je hoelang de zon schijnt? De zonneschijnduur is de periode waarin de directe zonnestraling de vaste grens van 120 W/m² overschrijdt. Vroeger bepaalde men het aantal uren zon op een andere manier. Traditioneel deed men dit met behulp van een heliograaf. Dit object bestaat uit een glazen bol die de directe zonnestraling op hittegevoelig papier focust. Het gevolg is een brandspoor waarmee je op basis van de lengte de zonneschijnduur bepaalt.

