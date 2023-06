Bosbranden in Spanje en Canada veroorzaakten emissierecords dit voorjaar

Een kletsnatte lente, en toch wordt nu rampenplan afgekon­digd door natuur­brand. Hoe kan dat?

De gouverneur van Luik zet het provinciaal rampenplan in werking omdat de brand in de Hoge Venen maar niet onder controle kan worden gebracht. Intussen is 170 hectare natuurgebied - gelijk aan zowat 250 voetbalvelden - in vlammen opgegaan. Hoe is dat mogelijk na de natste lente in jaren? Experts waarschuwen voor nog meer natuurbranden, ook in de provincies Limburg en Antwerpen.