Boeing wil volgend jaar eerste astronauten naar ISS brengen

Gevaarlij­ke tekenziek­te rukt op in Europa: "Je kunt tekenence­fa­li­tis niet voorkomen door de teek snel te verwijde­ren”

Wie naar bepaalde landen in Europa op reis gaat om te wandelen laat zich best vaccineren tegen tekenencefalitis. Want de tekenziekte wint jaar na jaar steeds meer terrein op het continent. Maar wat is tekenencefalitis precies? Hoe gevaarlijk is het? En kan je het behandelen? Bioloog Wietse Chanet vertelt alles wat je over tekenencefalitis moet weten.