Bill Gates haalt miljard op voor ontwikkeling schone energie

Code geel: KMI waarschuwt voor lokaal hevige buien en onweer

14 september Het is deze namiddag bewolkt met aanvankelijk vooral in de westelijke landshelft her en der buien. In de tweede helft van de namiddag neemt ook elders de kans op enkele buien toe. Deze buien kunnen lokaal hevig zijn en gepaard gaan met onweer. In het noordoosten van het land blijft het het langst droog waardoor het kwik er nog kan stijgen tot zowat 25 graden. Elders liggen de maxima tussen 20 en 23 of 24 graden. Er waait een zwakke tot meestal matige wind uit het zuidoosten tot zuiden, zegt het KMI.