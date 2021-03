Bijna geen enkel gesprek duurt zo lang als we willen

We kennen allemaal wel dat gevoel. Ofwel sta je al schuifelend te wachten tot dat veel te lange gesprek aan het koffiemachine eindelijk gedaan is, of je blijft ontevreden achter omdat je nog graag wat doorgepraat had. Amerikaanse onderzoekers hebben nu aangetoond dat dit de normaalste zaak ter wereld is, want bijna nooit eindigt het gesprek op het moment dat beide partijen dit willen. Als je 100 keer met iemand praat zal dit maar 2 keer voorkomen.

Tot die conclusie kwamen wetenschappers van de universiteit van Harvard. Wie er voor je zat bleek ook geen verschil te maken. Een vroeg- of laattijdig einde was even waarschijnlijk bij zowel een vreemdeling als je partner. Er waren wel enkele extraverte personen die langer wilden praten, maar 69% van de deelnemers gaf toch aan dat ze het gesprek al eerder hadden willen beëindigen. Naar hun aanvoelen mocht het gesprek zelfs gerust in duurtijd gehalveerd worden. In 60% van de gesprekken hadden beide personen dit gevoel. En het merendeel van de deelnemers onder- over overschatten hoe lang de persoon tegenover hen wou praten.

Volgens de onderzoekers is dit te wijten aan het klassieke ‘coördinatieprobleem’ waarbij mensen verbergen dat ze een gesprek willen beëindigen om te vermijden onbeleefd over te komen. Ze verbergen hun ware gevoelens waardoor hun gesprekspartner niet kan inschatten of het gesprek moet eindigen of doorgaan. Je kan de situatie vergelijken alsof je op een snelweg zit te rijden zonder dat die gewenste afrit, die aangeeft dat het gesprek ten einde is, in zicht komt. En je gewoon aan de kant gooien, dat kan natuurlijk niet.

De nieuwe studie toont aan hoe moeilijk het is voor ons om onze eigen doelen af te stemmen op wat onze gesprekspartner willen. Daarnaast suggereert dit onderzoek ook dat we over het algemeen minder goed lijken te zijn dan we denken in het inschatten van wat andere willen. We kunnen ons dus maar beter minder zorgen maken over wanneer het gesprek moet eindigen en er meer van genieten.