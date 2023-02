Bijna elke vlucht ervaart turbulentie. Waarom schokt jouw vliegtuig en op welke zitplaats heb je het minste last?

Vlieg je regelmatig? Dan heb je ongetwijfeld wel eens turbulentie meegemaakt. Plots moet je jouw veiligheidsgordel vastklikken en schudt het vliegtuig jou helemaal door elkaar. Voor de ene is het vervelend, voor de andere een ware nachtmerrie. Maar wat veroorzaakt turbulentie? Hoe gevaarlijk is het? En op welke plaats in het vliegtuig heb je er het minste last van?

De lucht in onze atmosfeer beweegt voortdurend, al stroomt hij niet op elke hoogte even snel. Hierdoor ontstaan er lagen van lucht die allemaal bewegen aan een verschillend tempo. Het is tussen die lagen dat er zich op- en neerwaartse stromen vormen. Die zijn zeer onregelmatig met grote verschillen in de richting en sterkte van de wind. Wanneer een vliegtuig hier doorheen vliegt is het resultaat turbulentie. Het lijkt dan alsof iemand het toestel door elkaar schudt.

Gelukkig is niet elke turbulentie gelijk. De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie onderscheidt vier niveaus: licht, matig, zwaar en extreem.

Licht: Meest voorkomende vorm van turbulentie. Het heeft weinig tot geen impact of jouw reiscomfort. Je neemt hoogstens wat lichte trillingen waar. Matig: Minder dan 5 procent van de vluchten ervaart deze vorm van turbulentie. Het schudden is heviger en je voelt dat je tegen jouw veiligheidsgordel wordt geduwd of merkt dat het moeilijker is om je te verplaatsen door het vliegtuig. Losse voorwerpen bewegen en drankjes kunnen omvallen. Het vliegtuig ondervindt veranderingen in snelheid (klein) en hoogte (matig) maar kan de controle behouden. Zwaar: Komt voor in minder dan 0.1 procent van de vluchten. Het vliegtuig verandert plots van snelheid en hoogte en verliest even de controle. Je wordt hevig heen en weer geschud en tegen je veiligheidsgordel aangeduwd. Losse objecten vliegen in het rond. Extreem: Zeer zeldzaam. De effecten zijn nog heviger dan bij zware turbulentie.

Wat veroorzaakt turbulentie?

Luchtstromen raken zowel laag bij de grond als hoog in de atmosfeer verstoord. Turbulentie kan je dus op elk moment van de vlucht verrassen. Die verstoringen ontstaan op verschillende manieren. Op basis hiervan onderscheiden we zes vormen van turbulentie.

De eerste vorm van turbulentie is ‘mechanische’. Dit komt voor wanneer het stevig waait en de wind op gebouwen, bomen, bossen, heuvels… botst. Hierdoor wervelt de wind vlak bij de grond. Mechanische turbulentie zorgt vooral voor hinder bij stormdepressies wanneer de wind bij momenten hard kan uithalen. Het opstijgen en landen kan hobbelig verlopen. Oncomfortabel voor crew en passagiers, maar helaas niet te vermijden.

Volledig scherm Mechanische turbulentieontstaat bijvoorbeeld wanneer de wind hard uithaalt. Het opstijgen en landen kan hobbelig verlopen. © Chris Murphy

Een vorm van turbulentie die je vaak hier bij ons tegenkomt tussen maart en oktober is ‘thermische’. Men noemt die ook wel ‘convectieve turbulentie’. Overdag warmt de zon de lucht net boven de grond op. Die lucht stijgt en komt in koudere lucht erboven terecht. Is de lucht vochtig genoeg, dan ontstaan er druppeltjes. Een wolk is geboren. Maar zo’n stapelwolk brengt ook turbulentie met zich mee. Onder en in de wolk heb je een stijgende stroming, terwijl de lucht er rond gaat dalen.

Hoe groter de stapelwolk, hoe straffer de lucht op en neer gaat en dus hoe sterker de turbulentie. Wanneer zo’n stapelwolk uitgroeit tot een onweerswolk, ook cumulonimbuswolk genoemd, is het oppassen voor zware turbulentie. Meestal kunnen piloten turbulentie door onweer relatief makkelijk vermijden door rond de buien te vliegen. Soms ontstaat het onweer echter zo snel waardoor piloten alsnog verrast worden. In dit geval zullen ze onmiddellijk aan de passagiers vragen om te blijven zitten en de gordel vast te klikken.

Volledig scherm Hoe groter de stapelwolk, hoe straffer de lucht op en neer gaat en dus hoe sterker de turbulentie. Wanneer zo’n stapelwolk uitgroeit tot een onweerswolk, ook cumulonimbuswolk genoemd, is het oppassen voor zware turbulentie. © afp

En dan is er ook nog ‘frontale’ turbulentie. Deze vorm kom je tegen wanneer je overgaat van de ene luchtmassa naar de andere. Vooral bij een koufront, waar je van warme naar koude lucht gaat, zijn er turbulente luchtstromen. Daar kan de snelheid en richting van de wind op korte tijd veranderen. Deze vorm van turbulentie is vaak goed te herkennen en ook vrij goed vooraf te voorspellen. Want op de grens tussen 2 verschillende luchtmassa’s komen typische regenwolken voor. Die wolken reiken ook vaak hoog en piloten zullen ze herkennen. Een front is ook zo groot dat de huige weercomputers het makkelijk in de gaten kunnen houden.

Een belangrijke vorm van turbulentie voor de luchtvaart is de zogenaamde ‘heldere lucht’ turbulentie, oftewel CAT naar het Engelse Clear Air Turbulence. Ze is het gevolg van windschering. Dat is wanneer de windsnelheid en/of richting plots verandert in de hogere luchtlagen. De grote boosdoener in dit verhaal is de straalstroom. Een rivier van lucht die duizenden kilometers lang is en honderden breed. Hij bevindt zich op een hoogte van 8 à 10 kilometer, waar ook vliegtuigen rondvliegen. Soms kronkelt hij en het is vooral in die bochten dat er dan turbulentie optreedt. Ook aan de rand van de straalstroom, waar je van hoge naar lage windsnelheden gaat, vinden we turbulente stromingen terug. Vooral vervelend: je kan deze vorm van turbulentie niet zien omdat er geen wolken bij betrokken zijn. Een correcte weersvoorspelling is hier dus van essentieel belang.

Waarom mijden vliegtuigen die straalstroom niet gewoon? Noord-Atlantische vluchten maken er vaak handig gebruik van. Een vlucht van New York naar Brussel kan tot wel 2 uur korter duren dan de heenreis met behulp van de straalstroom. Tijdens de heenreis wordt de straalstroom zoveel mogelijk vermeden vanwege de sterke tegenwind. Het gevaar van de snelle terugvluchten, geholpen door de straalstroom, is echter wel het risico op turbulentie.

Volledig scherm Soms kronkelt de straalstroom en het is vooral in die bochten dat er dan turbulentie optreedt. Ook aan de rand van de straalstroom, waar je van hoge naar lage windsnelheden gaat, vinden we turbulente stromingen terug. © rv

In berggebieden vinden we nog een bijzondere vorm van turbulentie terug. Een bergkam duwt de wind omhoog langs zijn helling waardoor er aan de achterzijde van de berg een golfbeweging in de luchtstroom ontstaat. Het is dat op en neer gaan van de lucht dat turbulentie veroorzaakt. Dit zijn de zogenaamde ‘berggolven’. Er is wel een speciale wolk die de aanwezigheid van deze berggolfturbulentie verraadt, de lenswolk. Is de lucht in de opwaartse tak van de golfbeweging voldoende vochtig, dan vormen deze wolken zich. Ze zijn dus een goede indicatie voor piloten, vooral ook omdat ze mooi blijven stil hangen op de plaats waar de turbulentie zich bevindt.

Berggolven vormen dus vooral in droge lucht een gevaar voor de luchtvaart omdat ze dan onzichtbaar zijn. In Europa worden piloten nabij de Pyreneeën en de Alpen er soms plots door verrast. Ze beschouwen deze vorm van turbulentie zelfs tot een van de gevaarlijkste omdat berggolven worden gekenmerkt door zeer sterke op- en neerwaartse luchtstromen die tot wel 300 km achter de bergkam kunnen worden gevoeld.

Volledig scherm Er is wel een speciale wolk die de aanwezigheid van deze berggolfturbulentie verraadt, de lenswolk. © IMAGEGLOBE

Tenslotte is er nog de turbulentie die door het vliegtuig zelf ontstaat, namelijk de “zogturbulentie”. Deze turbulente wervels ontstaan aan de uiteinden van de vleugels door de geleverde liftkracht. Ze vormen vooral een probleem voor het vliegtuig dat er net na komt. Hoe groter en zwaarder het toestel, hoe meer zogturbulentie De luchtverkeersleiding zorgt daarom altijd voor een veilige afstand en tijd tussen twee opeenvolgende vliegtuigen. Een vliegtuig dat na een Boeing 747 wil opstijgen zal om die reden wat langer moeten wachten dan na een sportvliegtuigje.

Zal er in de toekomst meer turbulentie zijn?

Door de klimaatverstoring zal turbulentie in de toekomst vaker voorkomen. De kans op extreem weer neemt toe en dus ook die van turbulentie. Bovendien kronkelt de straalstroom steeds vaker waardoor de kans op “clear air turbulence” stijgt. Vliegtuigbouwers zoals Airbus en Boeing houden hier trouwens alvast rekening mee.

Wetenschappers doen ook volop onderzoek naar technologieën die deze onzichtbare turbulentie tijdig kunnen opsporen. Vooral de zogenaamde LIDAR (Light detection and ranging) technologie lijkt veelbelovend. Die zit ook in zelfrijdende auto’s en smartphones. Het vliegtuig neemt turbulentie waar vanop tientallen kilometers afstand met behulp van pulsen van laserlicht. Op die manier kunnen piloten tijdig bepaalde maatregelen te treffen. De verwachte toename van turbulentie door de klimaatverstoring hoeft dus zeker niet te betekenen dat vluchten turbulenter zullen verlopen. Dankzij het inzetten van nieuwe technologieën zullen we turbulentie veelal kunnen vermijden.

Is turbulentie gevaarlijk?

Turbulentie op zich is niet gevaarlijk voor het toestel. Vliegtuigen zijn zodanig ontworpen om maar liefst 2,5 keer de zwaarst mogelijke turbulentie aan te kunnen. De kans dat een vliegtuig door turbulentie neerstort is nagenoeg onbestaande. Maar het kan wel behoorlijk oncomfortabel zijn voor crew en passagiers. Het echte gevaar komt van passagiers die weigeren een veiligheidsgordel om te doen of van bagage die niet correct is weggestopt. Wanneer je de gordel niet vastklikt of wandelt door het gangpad tijdens een turbulente vlucht kan je ernstige verwondingen oplopen door de schokkende bewegingen van het vliegtuig.

Volledig scherm Een passagier die gewond raakte door turbulentie op Lufthansa vlucht 440 van Frankfurt naar Houston. © AP

Het is daardoor dat turbulentie wel degelijk een risicofactor vormt tijdens het vliegen. Daarom doet men er alles aan om zones met turbulente stromingen zoveel mogelijk te vermijden. Piloten, luchtvaartmaatschappijen en luchtverkeersleiding kunnen ten alle tijde beroep doen op een eigen gespecialiseerde weerdienst. Die bepaalt waar de risicozones voor turbulentie liggen. Deze voorspellingen gaan vaak niet verder dan 24 tot 36 uur vooruit, maar worden wel meermaals per dag geüpdatet. Voor een veilige vlucht is een grondige vluchtvoorbereiding en analyse van het verwachte weer van cruciaal belang. Is er een risico, dan kan men bijvoorbeeld afwijken van de geplande route of op een andere hoogte gaan vliegen.

Kan je zelf turbulentie opsporen?

Als je net voor de vlucht zelf een idee wil krijgen over het risico op zware turbulentie, kan je altijd eens een kijkje gaan nemen op de website “skyvector.com”. Deze site visualiseert zones met weerwaarschuwingen voor onder andere turbulentie en je kan er ook wereldwijde satelliet- en radarbeelden op terugvinden. Let wel, weerwaarschuwingen worden slechts enkele uren van tevoren gepubliceerd en zijn nooit langer dan 4 uur geldig. En als je rondvliegt kan je natuurlijk altijd de wolken in de buurt in de gaten houden. Met een stapel-, onweers-, of lenswolk nabij pas je maar beter op.

Ondanks alle mogelijke vormen van turbulentie blijft reizen met het vliegtuig zeer veilig. Turbulentie wordt voor het comfort van crew en passagiers zoveel mogelijk vermeden, maar als het toestel toch begint te trillen, klik dan de gordel vast en relax. Het vliegtuig kan heus wel tegen een stootje. En een tip: Wil je de effecten van turbulentie toch zo weinig mogelijk voelen? Reserveer dan een stoel in het midden van het vliegtuig, ergens tussen de vleugels in. Daar ligt het zwaartepunt van het vliegtuig waardoor je er ook beste zit voor een comfortabele vlucht.”

