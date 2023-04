Bijna 250 miljoen besmettingen en meer dan half miljoen doden per jaar: wat is malaria, hoe herken je het en komt het ook bij ons voor?

Miljoenen kinderen wereldwijd niet gevacci­neerd door dalend vertrouwen

Het vertrouwen in kindervaccins is tijdens de coronapandemie in verschillende landen gedaald. Zo blijkt uit 'The State of the World's Children 2023: For Every Child, Vaccination', een nieuw onderzoeksrapport van Unicef. Enkel China, India en Mexico zijn de enige onderzochte landen waar de perceptie standhield of zelfs verbeterde. In Korea, Papoea-Nieuw-Guinea, Ghana, Senegal en Japan daalde het belang dat gehecht wordt aan kindervaccinatie dan weer met een derde.