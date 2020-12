Bijna 1 op de 6 Belgen heeft dagelijks buikpijn

Verschillende soorten pijn

Zelfmedicatie

In vergelijking met andere pijn, zoals een zere keel, koorts, migraine of hoofdpijn, grijpen mensen met buikpijn minder snel naar zelfmedicatie: twee op de vijf respondenten doen dat pas als het verergert en maar één op vier kiest voor een onmiddellijke behandeling.

Buikpijn komt vaker 's avonds voor en patiënten die wel een beroep doen op medicatie, kiezen vaker voor een snelle behandeling, met een middel dat ze bij de hand hebben. Zo gebruikte wel 71 procent al minstens één keer pijnstillers, bijvoorbeeld paracetamol. Deze verzachten inderdaad de pijn in onze hersenen op korte termijn, maar nemen de oorzaak niet weg, die verscholen zit in de gladde spieren in de darmwand. Het is dan ook geen verrassing dat 16 procent van de bevraagden niet tevreden is over hun behandeling.