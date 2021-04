Bijna 1 op de 10 personen in de sportwereld krijgt te maken met matchfixing

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen gokgerelateerde en sportieve matchfixing. In het geval van de eerste categorie manipuleert men wedstrijden om geld te verdienen. Bij amper 10% van de deelnemers aan deze studie is dit het geval. Vaak biedt men deze personen geld of materiële zaken gaande van bier tot auto’s, aan. Maar liefst 40 % van hen wordt onder druk gezet of zelfs bedreigd. En 36 % bekent ingestemd te hebben met het voorstel. De meest voorkomende uitleg: het aanlokkelijk aanbod of financiële moeilijkheden.

Net geen 70 % krijgt te maken met sportieve matchfixing. Dat is het manipuleren van een wedstrijd met een sportief doel voor ogen, bijvoorbeeld het voorkomen van een degradatie of het winnen van een kampioenschap. Bij meer dan 8 op de 10 wedstrijden is de inzet de uitkomst van de wedstrijd. Meestal wordt er een opzettelijke slechte prestatie verwacht. In 50 % van de gevallen biedt men geld aan samen met materiële zaken. Bij sportieve matchfixing wordt ‘slechts’ 20 % onder druk gezet of bedreigd. Een 27 % gaat effectief op het voorstel in. Opmerkelijk: vaak wordt deze toezegging dan beschouwd als een vriendschappelijk gebaar naar een andere club of sporter toe. Andere redenen zijn het financiële gewin of peer-pressure door hun eigen team. Gezien de omvang van sportieve matchfixing in de sportwereld hopen de wetenschappers dat hun onderzoek duidelijk maakt dat dit een niet te onderschatten probleem is en niet vergeten mag worden in preventieve initiatieven.