Besmetting met omikron zou kunnen beschermen tegen deltavariant volgens nieuwe studie

James Webb ruimtetele­scoop, de grootste ooit, wordt 24 december in de ruimte gelanceerd

De James Webb ruimtetelescoop of James Webb Space Telescope (JWST) wordt volgende week vrijdag 24 december in de ruimte gelanceerd, vanuit de basis op Frans Guyana. De telescoop is gebouwd door NASA, het Europees Ruimte Agentschap (ESA) en het Canadese Ruimte Agentschap (CSA), en is de grootste telescoop ooit die de ruimte wordt ingestuurd.

17 december