Beperking opwarming aarde tot 1,5 graad nog slechts op "wonderbaarlijke" wijze te bereiken, aldus VN

KIJK. Spectacu­lai­re beelden tonen hoe asteroïde door atmosfeer vliegt in Noord-Frankrijk: natuurspek­ta­kel ook in ons land te zien

Afgelopen nacht is boven Noord-Frankrijk een asteroïde door de atmosfeer gevlogen. De asteroïde, genaamd Sar2667, was ongeveer een meter groot en ongevaarlijk. Het is nog maar de zevende keer ooit dat experten de meteoor hadden voorspeld. Verschillende Fransen konden het unieke spektakel vastleggen. Ook in ons land was de asteroïde te zien, zo legde een deurbelcamera in Haaltert het fenomeen vast. Bekijk in bovenstaande video de beelden.