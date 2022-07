“Beperk je aantal sekspartners”: WHO heeft duidelijk advies voor mannen die seks hebben met mannen in strijd tegen apenpokken

Op één na warmste dag sinds begin metingen: Kleine Brogel was heetste plek van het land met 39,1 graden

Het was bloedheet gisteren. In Ukkel werd met 38,1 graden een nieuw dagrecord gevestigd en het was volgens onze weerman Frank Duboccage ook de op één na warmste dag sinds het begin van de metingen in 1892. Kleine Brogel in Limburg was de heetste plek van het land, zo meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Daar werd maar liefst 39,1 graden gemeten. Koksijde en Chièvres (Henegouwen) volgen, met respectievelijk 38,9 en 38,8 graden.

