Ben jij (een beetje) autistisch? “Autisme uit zich op erg uiteenlopende wijzen, maar slechts weinigen hebben het écht”

WEERBE­RICHT. Regenachti­ge dag met afwisse­lend zonnige perioden, temperatu­ren tot 18 graden

Vandaag trekt een storing langzaam van de kust richting Ardennen, voorspelt het KMI. In het westen begint de dag grijs met perioden van regen en volgen in de late namiddag opklaringen. In het centrum en het oosten is het eerst droog en krijgt men na het lokale ochtendgrijs zonnige perioden.