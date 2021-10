Belgische zonnewagen wint meteen eerste race in Marokko

Vikingen zetten exact 1.000 jaar geleden als eerste Europeanen voet aan wal in Amerika, lang voor Columbus

21 oktober Exact 1.000 jaar geleden, in 1021, waren Vikingen uit Groenland al als eerste Europeanen aanwezig in Noord-Amerika, lang voor Columbus in 1492. Nieuw archeologisch onderzoek van de Nederlandse Rijksuniversiteit Groningen, gepubliceerd in Nature, heeft die datum nu heel precies kunnen bepalen.