Belgische wetenschappers sporen illegale dierenhandel online op met Artificiële Intelligentie

Het internet staat vol met advertenties waarin men huisdieren of andere dieren te koop aanbiedt. Achter een deel van deze advertenties schuilen echter malafide handelaars die zich weinig aantrekken van de regelgeving. “De sites bieden bijvoorbeeld dieren aan zonder de nodige inentingsdocumenten of andere referenties”, zegt Hans De Canck, co-directeur van FARI. “Achter veel van die advertenties, soms met mooie schattige foto’s van dieren, gaan illegale of minstens bedenkelijke handelspraktijken schuil.”

Maar dat is buiten de wetenschappers van het FARI-instituut gerekend. Zij gooien een nieuw wapen in de strijd: artificiële intelligentie. Uit hun onderzoek blijkt dat je met de juiste AI-modellen efficiënt illegale dierenhandel uit een zee van advertenties kan halen. “Dat gebeurt aan de hand van foto- en tekstanalyses en met patroonherkenning”, vertelt De Canck. “Dit zorgt er niet enkel voor dat de administratie voor dierenwelzijn kan tussenkomen en mensen duidelijk maken waar ze eventueel in de fout gaan. Het bezorgt hen ook bewijzen om de online platforms waarop de advertenties verschijnen tot de orde te roepen.”

Sinds de start van het jaar heeft het instituut al 33.500 advertenties gescreend. Die screening loopt trouwens nog steeds door in een tempo van 200 advertenties per dag. In ruim 8.000 advertenties bood men honden aan, in meer dan 6.000 vogels en in bijna 4.000 katten. Daarnaast verkocht men ook heel wat vissen, schapen en varkens, knaagdieren , paarden, reptielen en konijnen. De helft was afkomstig uit Vlaanderen, 40 procent uit Wallonië en 10 procent uit Brussel. Men schat de totale waarde van deze advertenties op bijna 8 miljoen euro. Wettelijk gezien was er geen enkele advertentie volledig in orde.