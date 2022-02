Belgische wetenschappers bieden collega’s uit Oekraïne werkplek aan: “We vragen er niets voor terug”

Klopt dat? Verraden je pupillen dat je verliefd bent?

Onze pupillen zijn niet altijd even groot en dat is heel normaal. Maar sommigen beweren dat als iemand naar jou kijkt en verliefd op je is, zijn of haar pupillen dan groter worden. Klopt dat? Waarom groeit of krimpt dat zwarte gaatje in ons oog? En kan het de romantische bedoelingen van iemand verraden? Martijn Peters, HLN-wetenschapsexpert, neemt vandaag op valentijnsdag de feiten onder de loep.

14 februari