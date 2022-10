Baby’s hebben al roet in hun longen en hersenen nog voor hun geboorte

Het is voor het eerst dat men roetdeeltjes waarneemt in de organen van foetussen. Een primeur dus voor de Belgische wetenschappers. “Dankzij onze eerdere ontdekking wisten we al dat blootstelling aan luchtvervuiling bij zwangere vrouwen ervoor kan zorgen dat zulke minuscule roetdeeltjes in de placenta terecht komen. Daarom wilden we nu ook nagaan welke impact die roetvervuiling precies kan hebben op de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder”, zegt prof. Tim Nawrot. “We zien nu voor het eerst dat roetdeeltjes een weg vinden tot in de organen van de foetus. Zo zaten ze in de lever, longen en zelfs hersenen. En dat terwijl deze organen bij de ongeboren baby nog in volle ontwikkeling zijn.”