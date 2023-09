“Aziatische hoornaar en buxusmot in onstuitbare opmars”: eerste resultaten HLN insectenzomer tonen verontrustende trends

Maar liefst 1.576.681 insecten ving Vlaanderen digitaal tijdens de insectenzomer van HLN en Natuurpunt. Een ongezien succes. Maar wat zijn we al allemaal te weten gekomen dankzij de eerste resultaten? Gaat het echt zo slecht met onze insecten? Welke insecten zagen we het vaakst of het minst? En welke bijzondere exemplaren hebben we gespot? Bekijk op de kaart ook welke insecten er in jouw stad of gemeente werden opgemerkt.

Niet meppen maar appen, dat was het motto van de ‘insectenzomer’. En dat heeft Vlaanderen ook massaal gedaan. Maar liefst 1.576.681 insecten hebben 39.488 Vlamingen gespot. Daarbij ging het om 6.295 verschillende soorten. Al kan dat aantal nog oplopen in de komende weken omdat experten eerst nog een deel van de waarnemingen moeten controleren.

De meeste waarnemingen gebeurden in Gent, gevolgd door Brugge en Leuven. Antwerpen en Mol vervolledigen de top 5. Dit toont aan dat je ook in steden heel wat soorten insecten kan terugvinden, op voorwaarde dat daar voldoende natuurelementen aanwezig zijn. In zowat alle Vlaamse gemeenten zijn er trouwens insecten gespot, in 21 gemeenten waren dat er zelfs meer dan 10.000. De top 10 van meest op beeld vastgelegde insecten bestaat voornamelijk uit vlinders. Op kop fladdert het klein koolwitje, achterna gezeten door de Atalanta. Daarna volgt de eerste ‘niet-vlinder’, de akkerhommel.

Volledig scherm Verschillende insecten hebben het moeilijk gehad deze zomer zoals de wesp en het bruine zandoogje. © Getty Images / Getty Images

Een heleboel insecten, maar niet genoeg

We wisten al dat het wereldwijd slecht gaat met de insecten en die trend bevestigen de eerste resultaten van de insectenzomer nu ook. Want bij heel wat insecten is er een achteruitgang waarneembaar. Zo valt het op dat 2023 een zomer met amper wespen was. Er zijn de helft minder meldingen binnengekomen ten opzichte van vorig jaar. “Dat zal bij sommigen als muziek in de oren klinken, maar weet dat ze een belangrijke rol vervullen in de natuur. En dat ze ook voor mensen heel nuttig zijn. Ze vangen heel wat vliegen en muggen en ze zijn de opruimingsdienst van de natuur”, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt.

Voor heel wat dag- en nachtvlin­ders was het een mager jaar

Ook sommige van onze vlinders hebben het duidelijk moeilijk. Net buiten de top drie van de insectenzomer staat het bruin zandoogje. Hoewel het dus veel gemeld is, was deze vlinder beduidend minder talrijk aanwezig dan in voorgaande jaren. “In de top 10 staan 6 vlinders, maar het wisselvallige weer en de extreme weersomstandigheden van de afgelopen jaren, zorgde ervoor dat het zeker voor vlinders geen topzomer was. Soorten als landkaartje, dagpauwoog en icarusblauwtje deden het niet goed. Ook voor veel algemene nachtvlinders was het een mager jaar.”

Sommige insectensoorten lijken uit Vlaanderen te verdwijnen, anderen duiken plots weer op

Ook bij andere insectengroepen stellen we vast dat sommige soorten het wel erg slecht doen. Er zijn zelfs enkele exemplaren die we helemaal dreigen kwijt te raken. De zeldzame rode wesp bijvoorbeeld. Vorige zomer zagen we haar nog op 10 plaatsen, dit jaar op geen enkele. Dat was ook zo voor de poelruitspanner, een prachtige nachtvlinder. Maar nergens meer te vinden, zelfs niet met gerichte zoekacties. En de bedreigde strandzandloopkever hebben we nog maar op een locatie gevonden, in de Westhoek in de Panne.

Volledig scherm Bij een zoektocht heeft men de vlekpootwespbij teruggevonden in Limburg. © ID/ Pieter Clicteur

Gelukkig zijn er ook een aantal soorten die het goed doen en er werden zelfs uitgestorven gewaande soorten ontdekt. Zo kon de atalanta profiteren van de wisselvallige zomer. De vlinder is namelijk gebonden aan brandnetels die dit jaar goed groeiden door de bij momenten overvloedige neerslag.

Ook de moerassprinkhaan die gemakkelijk nieuwe gebieden koloniseert en de prachtige nachtvlinder het blauw weeskind doen het bijvoorbeeld goed. En bij een zoektocht heeft men de vlekpootwespbij teruggevonden in Limburg. En dat terwijl dit insect sinds 1995 als uitgestorven werd beschouwd. En we hebben zelf ook een zeldzame roze sprinkhaan gevonden.

De onstuitbare opmars van de exoten

Onder deze insecten die het goed doen, zijn er helaas ook soorten die hier per ongeluk ingevoerd zijn en schade veroorzaken. De Aziatische hoornaar is de top 5 bij de bijen en wespen binnengevlogen. Geen goed nieuws voor inheemse soorten zoals de bij en al de mensen die deze zomer werden gestoken. Het Aziatisch lieveheersbeestje, ingevoerd in 1997, is dan weer de meest gemelde kever. Een nadeel voor onze eigen inheemse lieveheersbeestjes.

En de buxusmot is aan een comeback bezig na jaren fel bestreden te zijn geweest. De piekjaren van de buxusmot situeerden zich in de periode 2014-2017. Nadien was er een duidelijke afname omdat mensen maatregelen namen. Zo hebben ze of hun buxus vervangen door andere planten of ze behandeld met bestrijdingsmiddelen. Omdat de aantallen daardoor zo sterk afnamen, zijn mensen de afgelopen 1 à 2 jaar wellicht minder gaan spuiten en opnieuw buxus gaan planten. En dat leidt nu tot een heropleving.

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Ook de buxusmot is aan een comeback bezig na jaren fel bestreden geweest te zijn © iStock

Nood aan wetenschappelijke data

“De resultaten van de insectenzomer tonen het belang aan van het verzamelen van kwalitatieve data”, vertelt Martijn Peters (wetenschapsexpert HLN). Hij is ambassadeur voor de insectenzomer. “Hiermee kan de wetenschap aan de slag om in kaart te brengen welke soorten onze hulp nodig hebben en welke niet.”

“Met deze eerste actie, die een ongezien succes was, hebben we meteen al enkele trends en pijnpunten kunnen blootleggen”, gaat Peters verder. “En dat allemaal dankzij al die Vlamingen die massaal digitaal insecten hebben gevangen. Wij, de wetenschap en onze insecten zijn hen onzettend dankbaar. Hopelijk kunnen we dit in de toekomst opnieuw doen en zo deze diertjes die we zo hard nodig hebben helpen.”

De top 10 insecten: 1. Klein koolwitje - 25.560 2. Atalanta - 25.127 3. Akkerhommel - 22.589 4. Bruin zandoogje - 20.521 5. Oranje zandoogje - 17.894 6. Blinde bij - 15.385 7. Honingbij - 14.654 8. Bont zandoogje - 13.403 9. Gamma-uil - 11.956 10. Aziatisch lieveheersbeestje - 11.644

