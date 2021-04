Australische laser kan ruimteafval uit baan duwen

Volgens de onderzoekers bij EOS, een technologiebedrijf dat actief is in de ruimtevaart- en defensiemarkt, is er zeven jaar aan de ontwikkeling van de laser gewerkt. Nu zou het in samenwerking met het Space Environment Research Centre gelukt zijn om een star guide laser te gebruiken om op ruimteafval te richten en vervolgens het object uit zijn baan te duwen.

Twee lasers

De laser staat in Canberra en is onderdeel van het Mount Stromlo Observatorium. In een uitzending van Channel 9 is te zien hoe de laser wordt geactiveerd, al is de zichtbare laser slechts de laser waarmee de positie van het stuk ruimteafval wordt bepaald. Als het stuk afval dat moet worden weggeduwd is gevonden, wordt er een tweede laser geactiveerd. Die geeft het object een zetje.

Botsingen vermijden

EOS benadrukt dat ruimteafval een groeiend probleem is. Naar schatting zweven er bijna 130 miljoen objecten in een baan rond de aarde. Dit afval vormt een risico voor bijvoorbeeld satellieten en het internationaal ruimtestation ISS. Met deze laser zou afval dat lijkt te gaan botsen met een satelliet of het ISS uit zijn baan geduwd kunnen worden, om zo schade te voorkomen.

Opruimen

Er zijn nog initiatieven lopende om iets te doen aan de ruimterotzooi. Zo is het Europese ruimteagentschap ESA samen met de Zwitserse start-up ClearSpace bezig met de ontwikkeling van een soort takelwagen die de kosmische wegen boven de aarde schoon moet vegen. Nog een stap verder dus. Het is de bedoeling dat het bedrijf rond 2025 een eerste puinruimmissie kan lanceren.

